Прямое авиасообщение между Махачкалой и Краснодаром запустят с 30 октября

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" запустит прямые рейсы между Махачкалой и Краснодаром 30 октября 2017 года, сообщила в субботу ТАСС помощник генерального директора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.

"В аэропорту Махачкалы 30 октября откроется новое направление полетов - в Краснодар. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азимут", которая также будет осуществлять перевозки в Ростов-на-Дону", - сказала Гамзатова.

По ее словам, продажи билетов на эти рейсы начались с 25 сентября. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям. "Ожидается, что авиабилеты в Махачкалу по минимальному тарифу будут стоить 888 рублей", - добавила собеседница агентства.

"Азимут" - новая российская авиакомпания, которая призвана соединить авиасообщением российские регионы. Флот "Азимута" состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100 улучшенной модификации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Азимут", которая является базовым перевозчиком будущего аэропорта Платов в Ростовской области, к 2021 году планирует выполнять полеты из Ростова-на-Дону в 25 городов. В 2017 году компания намерена осуществлять прямые рейсы в Москву, Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный и Махачкалу.