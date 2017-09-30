Прямой авиарейс соединит Дагестан и ОАЭ в конце октября 2017 года

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Прямой авиарейс между Махачкалой и Дубаем (Объединенные Арабские Эмираты) запустят в конце октября 2017 года, сообщила в субботу ТАСС помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Камила Гамзатова.

"С 31 октября откроется прямое авиасообщение между городами Махачкала и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), которое будет осуществлять авиакомпания FlyDubai", - сказала Гамзатова. По ее словам, планируется, что рейсы из Махачкалы будут выполняться по средам и воскресеньям, а обратно - по вторникам и пятницам.

Аэропорт Махачкалы после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году с каждым годом улучшает основные показатели. По итогам 2016 года, как сообщалось ранее, пассажиропоток авиаузла увеличился на 23% по сравнению с показателем 2015 года и составил более 869 тыс. человек. За первые шесть месяцев 2017 года пассажиропоток увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

С мая аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год. Сейчас пропускная способность авиаузла на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетает восемь-десять самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, Ростов-на Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан и Турцию.