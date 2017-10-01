Охотничьи угодья открывают для выдачи земли в рамках "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Поправки в закон о "дальневосточном гектаре" вступают в силу с 1 октября, согласно которым площадь разрешенных к выдаче земель будет увеличена, в частности, за счет охотничьих угодий. По предварительным оценкам, на Дальнем Востоке могут стать доступны более 120 млн гектаров или пятая часть всего Дальневосточного федерального округа (ДФО). Однако экологи отмечают, что из-за расширения могут участиться конфликты человека и хищников, обитающих в регионе.

В июле президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о дальневосточном гектаре. Одно из изменений разрешает выдачу гражданам РФ с 1 октября текущего года бесплатных участков в границах охотничьих угодий. Также поправки снимают запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий.

"Мы сняли целый ряд ограничений по предоставлению территорий, например, в рамках охотугодий, и эта площадь стала доступна для получения земли. Ранее эти земли были недоступны для предоставления в соответствии с требованиями закона, но мы понимаем, что на эти территории есть спрос и их эффективнее предоставить гражданам, нежели чем оставить в рамках охотугодий для охоты. Эти ограничения закон снял и теперь больше земли доступно нашим гражданам в рамках этого проекта", - сказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.

Миллионы свободных "гектаров"

Более 7 млн гектаров земли дополнительно откроют для получения в Хабаровском крае в рамках работы по пересмотру запрещенных зон, а в Магаданской области площадь доступных к выдаче земель увеличится на 16 млн гектаров за счет участков на землях лесного фонда.

"По поручению Юрия Петровича Трутнева (вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО) мы провели серьезную работу по сокращению [запретных] зон <...> Таким образом, в оборот дополнительно войдет более 7,3 млн гектаров. Безусловно, это существенно расширит возможности людей, которые хотят получить землю в Хабаровском крае", - рассказал ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В частности, по данным Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, земли сельхозугодий, запрещенные к выдаче в рамках "дальневосточного гектара", в регионе сократили в семь раз.

"В рамках работы по пересмотру территорий земель, выдаваемых под программу "дальневосточный гектар", в Магаданской области открыты защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей, федеральных и региональных автомобильных дорог общего пользования на общей площади более 67 тыс. гектаров. Всего открыты для предоставления земельные участки на землях лесного фонда площадью 15,989 млн гектаров", - сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

Отложенные заявки

Более 10 млн гектаров охотугодий откроют в Приморье для выдачи "дальневосточного гектара", после вступления поправок в силу в первую очередь будут выданы участки по ранее приостановленным заявкам.

"В первую очередь выдадим те участки, таких около 40 только в курируемых департаментом Надеждинском и Шкотовском районах, которые успели до наложения запрета поставить на кадастровый учет. В числе таких заявителей и Иван Иванович Таркин, который обращался с данным вопросом к президенту в ходе "Прямой линии". Кроме того, подготовлено около 1 тыс. проектов распоряжений об утверждении схем на публичной кадастровой карте, после 1 октября по данным актам земельные участки будут поставлены на кадастровый учет", - сказал исполняющий обязанности директора регионального департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский.

Тем, кто подал заявки на участки, оставшиеся под запретом, предложат альтернативный вариант, схемы размещения таких альтернатив подготовлены заранее. В течение 30 дней граждане должны будут выражать свое согласие или не согласие с предложенным вариантом.

Во время "Прямой линии" 15 июня к президенту Путину обратился житель Владивостока Таркин с жалобой на проблемы при оформлении "дальневосточного гектара", его участок оказался в границах охотничьих угодий, что значительно усложнило процесс.

Проблемы дикой природы

Выдача гектара в лесных массивах и на территории охотничьих угодий несет потенциальную угрозу и может обернуться конфликтами между человеком и хищниками, а также природными пожарами, предостерегают экологи.

"Выдача гектара в лесных массивах, особенно в охотничьих угодьях, несет за собой потенциальную угрозу. Это источники пожаров, конфликт с тигром, угроза заноса опасных заболеваний для диких копытных животных от сельскохозяйственных", - рассказал ТАСС директор дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморья, к настоящему времени разработан проект постановления, который определяет "запретные зоны", те территории охотничьих угодий, в границах которых земля не может быть предоставлена гражданам по закону о "дальневосточном гектаре".

"Дальневосточный гектар"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.