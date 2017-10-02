Специалисты в Приморье рассматривают приостановленные заявки на "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты в Приморье возобновили работу над первыми 50 заявками на получение "дальневосточного гектара", которые ранее были приостановлены из-за того, что выбранные участки попали в зоны, запрещенные для выдачи. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

"Ряд договоров уже успели подписать сами заявители, нам оставалось только поставить свою подпись. В такой ситуации оказался и Иван Таркин, который позвонил президенту в ходе "Прямой линии". После того, как это будет сделано сегодня, первая партия количеством около 50 договоров отправится в органы Росреестра для регистрации, и люди смогут получить землю", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Александра Подольского.

Как уточнили в пресс-службе, возобновление работы стало возможно после вступления в силу 1 октября поправок, расширяющих перечень разрешенных к выдаче земель. Если заявленный гражданином гектар все же попал в границы территории, которая осталась закрытой, ему предложат не менее двух альтернативных вариантов размещения участков на выбор. Также департамент подготовил перечень участков, уже сформированных и поставленных на кадастровый учет, которые возможно предоставить в рамках программы. Изменения в закон практически к нулю сводят основания для отказа в предоставлении земли по закону о "дальневосточном гектаре".

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России. Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение; после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

В июле президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о дальневосточном гектаре. Одно из изменений разрешает выдачу гражданам РФ с 1 октября текущего года бесплатных участков в границах охотничьих угодий. Также поправки снимают запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий.

Во время "Прямой линии" 15 июня к президенту Путину обратился житель Владивостока Таркин с жалобой на проблемы при оформлении "дальневосточного гектара", его участок оказался в границах охотничьих угодий, что значительно усложнило процесс.