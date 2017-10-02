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Метеорологи ВВО развернули на мысе Шмидта новый автономный комплекс приема метеоинформации

В стране
2 октября, 4:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Комплекс может выдавать информацию о ледовой обстановке, температуре водной поверхности, вулканической деятельности, крупных лесных пожарах, а также проводить анализ уровня облачности

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Военнослужащие гидрометеорологической службы Восточного военного округа (ВВО) развернули на мысе Шмидта новый современный мобильный автономный комплекс приема метеорологической информации "Сюжет-МБ". Как сообщили в пресс-службе округа, он поможет облегчить работу авиации в округе и доставку грузов на остров Врангеля.

"Данная система отечественного производства позволяет в режиме реального времени получать, регистрировать и обрабатывать необходимую информацию о погоде в любой точке мира, с геостационарных и орбитальных метеоспутников. Развертывание комплекса "Сюжет-МБ" на мысе Шмидта позволит значительно улучшить вопросы аэронавигации авиации округа, в частности при выполнении задач по доставке различных грузов на остров Врангеля и над акваторией водных бассейнов в Арктике", - говорится в сообщении.

Помимо этого, комплекс может выдавать информацию о ледовой обстановке, температуре водной поверхности, вулканической деятельности, крупных лесных пожарах, проводить анализ уровня облачности.

"Сюжет-МБ" мобилен и имеет небольшие размеры. В комплект входит ноутбук и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Система позволяет отслеживать перемещение орбитальных метеоспутников для получения более достоверной метеорологической информации, отмечает пресс-служба ВВО.

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