Первый международный фестиваль арктического кино "Золотой ворон" пройдет на Чукотке

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Союз кинематографистов России и правительство Чукотского округа проведут на Чукотке в октябре первый международный фестиваль арктического кино "Золотой ворон". В короткий список претендентов вошли полнометражные и короткометражные игровые фильмы, документальные картины кинематографистов из России, Канады, Швеции, сообщила в понедельник пресс-служба правительства автономии.

"Первый международный фестиваль арктического кино пройдет с 9 по 15 октября в Анадыре. Международная конкурсная программа включила в себя шесть полнометражных игровых и документальных фильмов, созданных в Канаде, Швеции и северных регионах России. В конкурсную программу короткометражного кино вошло 11 игровых фильмов. Победителей международной и короткометражной программ определяет зритель путем голосования, а главным призом фестиваля станет статуэтка "Золотой ворон", сделанная из клыка моржа" - сообщила пресс-служба.

Кроме кинопоказов, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы народного артиста России, актера Валерия Афанасьева и актера, режиссера-педагога Владимира Стуканова. Также будет работать "Кинолаборатория", в которой представители творческой молодежи Чукотки под руководством режиссера Филиппа Абрютина и продюсера Оксаны Лахно снимут короткометражные фильмы об округе.