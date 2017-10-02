На Чукотке к зиме сдадут 35 км новой дороги регионального значения

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ТАСС, 2 октября. /ТАСС/. Более 35 км новой дороги, которая должна соединить Чукотку и Магаданскую область, построят от села Омолон Билибинского района до Анадыря к зиме. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.
"Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству автодороги регионального значения. Работы ведет "Спецстроймонтаж". В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию одного участка автодороги от села Омолон Билибинского района до административного центра Чукотки - города Анадырь, общей протяженностью 35,1 км, а также мостового перехода через реку Илирнейвеем общей протяженностью 1,6 км", - говорится в сообщении.
Строительство, которое ведется с 2011 года, финансируется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2022 годы)", а также государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы". Общий объем финансирования уже составил 8,3 млрд рублей, на эти средства обустроено 93 км трассы, протяженность которой по проекту должна составить 1,8 тыс. км. Реализация проекта позволит связать Чукотский округ транспортным сообщением с Магаданской областью. Сейчас регион не имеет наземной связи ни с одним из субъектов России.