Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Чукотке к зиме сдадут 35 км новой дороги регионального значения

В стране
2 октября, 5:46 UTC+3

Дорога будет проходить от села Омолон Билибинского района до города Анадырь

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 октября. /ТАСС/. Более 35 км новой дороги, которая должна соединить Чукотку и Магаданскую область, построят от села Омолон Билибинского района до Анадыря к зиме. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству автодороги регионального значения. Работы ведет "Спецстроймонтаж". В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию одного участка автодороги от села Омолон Билибинского района до административного центра Чукотки - города Анадырь, общей протяженностью 35,1 км, а также мостового перехода через реку Илирнейвеем общей протяженностью 1,6 км", - говорится в сообщении.

Строительство, которое ведется с 2011 года, финансируется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2022 годы)", а также государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы". Общий объем финансирования уже составил 8,3 млрд рублей, на эти средства обустроено 93 км трассы, протяженность которой по проекту должна составить 1,8 тыс. км. Реализация проекта позволит связать Чукотский округ транспортным сообщением с Магаданской областью. Сейчас регион не имеет наземной связи ни с одним из субъектов России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
6
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
7
История с миллиардом наличными: за что судят экс-губернатора Хорошавина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама