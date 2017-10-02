Более 6,3 млн га земли открылось под "дальневосточный гектар" на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Площадь земель на Камчатке, которые могут быть выданы гражданам по программе о "дальневосточном гектаре", увеличена на 6,3 млн га за счет охотничьих угодий. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края.

"С 1 августа на Камчатке были дополнительно открыты для предоставления более 3,8 млн га земли в защитных лесах, а с 1 октября в программу включены еще свыше 6,3 млн га на территориях охотугодий. Проводится техническая работа по включению новых данных в федеральную информационную систему. По завершении этого процесса возможности заявителей по выбору участков на территории края будут значительно расширены", - цитирует пресс-служба губернатора региона Владимира Илюхина.

На данный момент подписано уже 1,318 тыс. договоров, выданы участки общей площадью более 1,69 тыс. га. На стадии заключения находятся еще 597 договоров, 313 из которых уже направлены на подпись заявителям.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.