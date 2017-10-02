Зампред правительства РФ Трутнев проведет на Чукотке ряд совещаний по развитию региона

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом на Чукотку, где он проведет ряд совещаний, в том числе по социально-экономическому развитию региона и по развитию ТОР "Беринговский". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"Губернатор Роман Копин представил гостям отдельные проекты, которые реализуются в рамках ТОР "Беринговский". Также рабочая группа посетила Анадырскую ТЭЦ. Завтра (3 октября - прим. ТАСС) в окружной столице Юрий Трутнев проведет ряд совещаний, в том числе по вопросу развития ТОР "Беринговский", второе совещание будет посвящено комплексному плану социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.

Также в ходе визита, который продлится до 4 октября включительно, запланировано посещение делегацией месторождения каменноугольного бассейна "Фандюшкинское поле", морского порта "Беринговский", откуда отправляется на экспорт твердое топливо.

Отмечается, что на данный момент в ТОР "Беринговский" официально зарегистрировано 24 резидента, в том числе и те, кто реализует уникальные для арктического региона проекты по строительству водоочистной станции в Анадыре, проект тепличного комплекса по выращиванию овощей, проект по производству и ремонту алюминиевых лодок.