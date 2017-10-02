Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ямале создадут карту мест массового падежа оленей от сибирской язвы

В стране
2 октября, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В настоящее время в регионе проходит прививочная кампания, от сибирской язвы привито более 519 тыс. голов северных оленей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Карта с обозначением мест массового падежа оленей от сибирской язвы будет создана в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"На очередной противоэпизоотической комиссии специалисты обсудили начало работы над определением санитарно-защитных зон сибиреязвенных мест (захоронений - прим. ТАСС) в Ямальском районе и создание специальной карты. Создание карты с обозначением мест массового падежа оленей от сибирской язвы проведут на основании уже имеющихся в распоряжении округа материалов", - говорится в сообщении.

По словам и. о. руководителя службы ветеринарии ЯНАО Алексея Меняйлова, в ведомстве есть данные о таких местах, образовавшихся на территории автономного округа за период с 1898 по 1941 год. "Установление санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений состоится под контролем Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Институт выиграл электронный аукцион на проведение работ, началась подготовка пакета документов для предоставления исполнителю", - уточнили в пресс-службе.

По данным региональных властей, в округе подходит к завершению вакцинация оленьего поголовья от сибирской язвы. "Против сибирской язвы вакцинировано свыше 519 тыс. 898 голов северных оленей, это 71% от показателя противоэпизоотических мероприятий. В кампании задействовано 11 прививочных бригад", - добавила в пресс-службе.

Летом 2016 года на территории арктического региона была зафиксирована вспышка сибирской язвы, вызванная аномальной жарой. Из-за вспышки погибли более 2,5 тыс. оленей, диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. От болезни скончался 12-летний ребенок, из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. В 2017 году в ЯНАО планируется привить порядка 8,2 тыс. человек, также все поголовье северных оленей будет привито от сибирской язвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
2
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
3
ФСБ пресекла деятельность членов организации "Таблиги Джамаат" в Крыму
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
7
За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума
Темы дня
Новости партнеров
Реклама