На Ямале создадут карту мест массового падежа оленей от сибирской язвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Карта с обозначением мест массового падежа оленей от сибирской язвы будет создана в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"На очередной противоэпизоотической комиссии специалисты обсудили начало работы над определением санитарно-защитных зон сибиреязвенных мест (захоронений - прим. ТАСС) в Ямальском районе и создание специальной карты. Создание карты с обозначением мест массового падежа оленей от сибирской язвы проведут на основании уже имеющихся в распоряжении округа материалов", - говорится в сообщении.

По словам и. о. руководителя службы ветеринарии ЯНАО Алексея Меняйлова, в ведомстве есть данные о таких местах, образовавшихся на территории автономного округа за период с 1898 по 1941 год. "Установление санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений состоится под контролем Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Институт выиграл электронный аукцион на проведение работ, началась подготовка пакета документов для предоставления исполнителю", - уточнили в пресс-службе.

По данным региональных властей, в округе подходит к завершению вакцинация оленьего поголовья от сибирской язвы. "Против сибирской язвы вакцинировано свыше 519 тыс. 898 голов северных оленей, это 71% от показателя противоэпизоотических мероприятий. В кампании задействовано 11 прививочных бригад", - добавила в пресс-службе.

Летом 2016 года на территории арктического региона была зафиксирована вспышка сибирской язвы, вызванная аномальной жарой. Из-за вспышки погибли более 2,5 тыс. оленей, диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. От болезни скончался 12-летний ребенок, из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. В 2017 году в ЯНАО планируется привить порядка 8,2 тыс. человек, также все поголовье северных оленей будет привито от сибирской язвы.