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На Сахалине восстановили энергоснабжение части оставшихся без света населенных пунктов

В стране
2 октября, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что шесть населенных пунктов были полностью отключены, так как пострадали в результате циклона

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Бригады "Сахалинэнерго" восстановили полное энергоснабжение пяти населенных пунктов, оставшихся в ночь на 2 октября без света из-за мощного циклона, повредившего линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила в понедельник пресс- служба энергокомпании.

"На Сахалине возобновлена подача электроэнергии пяти населенным пунктам, пострадавшим в результате циклона. Сейчас ведется ремонт на линии электропередачи напряжением 35 кВ, снабжающей электроэнергией села Бошняково и Лесогорское Углегорского района. ЛЭП проходит в труднодоступной местности, в горах. Завершается установка опоры, после этого предстоит натянуть провода ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть населенных пунктов были отключены полностью, три частично, также электроэнергии лишились два микрорайона Южно-Сахалинска. Возобновить подачу электроэнергии всем населенным пунктам планируется к 19:00 местного времени (11:00 мск). На восстановительных работах заняты 13 бригад (49 человек) и 16 единиц техники. Всего при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и дождем, произошло более 30 отключений ЛЭП.

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