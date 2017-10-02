Строители уложили верхний слой асфальта на пилотном участке Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке Крымского моста на острове Тузла, сообщил в понедельник информцентр "Крымский мост".

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"Строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке Крымского моста на острове Тузла. Это более 600 м дорожного покрытия в направлении Крыма - асфальт, по которому в будущем году поедут автомобили", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна с учетом того, что часть подобных операций - это не только автоматизированная, но и трудоемкая ручная работа. Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

"Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия", - приводятся в сообщении слова главного инженера ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Юрия Сафонова.

После укладки асфальта строители выполнят комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года с этого участка на острове Тузла началась укладка нижнего слоя асфальтобетона толщиной 6 см.

Дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе двухслойное общей толщиной 11 см, а на участках сопряжения по берегам Керченского пролива - трехслойное. Уложено более 33 тыс. м. кв. нижнего слоя асфальтобетона из проектных более 340 тыс., по протяженности - почти 1 км в направлении Таманского полуострова и более 2,5 км мостового полотна в направлении Крыма.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года "без привлечения внебюджетного финансирования. Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность будущего моста - 19 км.