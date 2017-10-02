Сотрудники завода по выращиванию сиговых рыб выпустили в Обь 25 млн мальков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты Собского рыбоводного завода, который расположен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), выпустили в реку Обь около 25 млн мальков молоди сиговых пород в 2017 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"В этом году специалисты Собского рыбоводного завода выпустили в реку Обь около 25 млн мальков молоди сиговых пород. Специалисты порадовали результатами - первую икру от маточного поголовья некоторые виды дадут уже на следующий год. По расчетам планировалось, что получим первую икру только через 3,5 года", - приводит пресс-служба слова главы округа Дмитрия Кобылкина.

По словам директора завода Даниила Эльтекова, здесь будет формироваться маточное стадо муксуна, запрещенного к вылову на всей территории Ямала. "Мощность завода, возведенного благодаря совместному финансированию правительства ЯНАО и компании "Новатэк", составит ориентировочно 100 млн мальков в год: муксун - 20 млн, пелядь - 60 млн и чир - 20 млн молоди", - уточнили в пресс- службе.

По данным региональных властей, предприятие на берегу реки Собь станет самым крупным в России рыборазводным сооружением, построенным в районе российской Арктики. Он предназначен для решения комплекса задач, связанных с восстановлением популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне, а также для реализации программ импортозамещения.

Ранее сообщалось, что первый в мире завод по воспроизводству сиговых пород рыб введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. Первые результаты производства, то есть так называемый промышленный возврат, ожидается через семь-восемь лет.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году из-за истощения стада рыбы и действует до сих пор, поэтому рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов - щука, язь, налим, пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка. Восстановить стада северной деликатесной рыбы планируется в течение 10-12 лет.