Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Севастополя нашли участки земли под строительство 90 объектов социальной сферы

В стране
2 октября, 12:52 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 2, октября. /ТАСС

Объекты планируется построить в ближайшие пять лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя определили местоположение и нашли земельные участки под размещение порядка 90 объектов социальной сферы, которые планируется построить в ближайшие пять лет. Об этом в понедельник журналистам сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Зайнуллин.

"В соответствии с поручением губернатора, мы планируем в ближайшие пять лет [построить] порядка 90 социальных объектов - это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. На сегодняшний момент местоположение земельных участков под данные объекты на 99% найдено, есть некоторые спорные моменты, связанные с архитектурой и подводом коммуникаций, но, я считаю, мы эту задачу на сегодняшний момент выполнили", - сказал Зайнуллин.

Он также добавил, что продолжается диалог с командованием Черноморского флота РФ о возможности размещения на землях Минобороны некоторых социальных объектов, земельные участки под которые, определенные местной властью из городских земель, не вполне соответствуют установленным требованиям.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя обратилось к Министерству обороны РФ с просьбой о рассмотрении возможности размещения новых объектов социальной инфраструктуры на землях военного ведомства.

Потребность в задействовании земель военного ведомства объясняется тем, что те участки, которые ранее рассматривались для размещения этих объектов социальной инфраструктуры, не подходят по параметрам для их размещения, а граничащие с ними земли Минобороны можно использовать для строительства.

Речь идет о размещении 5-6 объектов: школ, детсадов, поликлиник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама