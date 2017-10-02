Власти Севастополя нашли участки земли под строительство 90 объектов социальной сферы

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя определили местоположение и нашли земельные участки под размещение порядка 90 объектов социальной сферы, которые планируется построить в ближайшие пять лет. Об этом в понедельник журналистам сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Зайнуллин.

"В соответствии с поручением губернатора, мы планируем в ближайшие пять лет [построить] порядка 90 социальных объектов - это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. На сегодняшний момент местоположение земельных участков под данные объекты на 99% найдено, есть некоторые спорные моменты, связанные с архитектурой и подводом коммуникаций, но, я считаю, мы эту задачу на сегодняшний момент выполнили", - сказал Зайнуллин.

Он также добавил, что продолжается диалог с командованием Черноморского флота РФ о возможности размещения на землях Минобороны некоторых социальных объектов, земельные участки под которые, определенные местной властью из городских земель, не вполне соответствуют установленным требованиям.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя обратилось к Министерству обороны РФ с просьбой о рассмотрении возможности размещения новых объектов социальной инфраструктуры на землях военного ведомства.

Потребность в задействовании земель военного ведомства объясняется тем, что те участки, которые ранее рассматривались для размещения этих объектов социальной инфраструктуры, не подходят по параметрам для их размещения, а граничащие с ними земли Минобороны можно использовать для строительства.

Речь идет о размещении 5-6 объектов: школ, детсадов, поликлиник.