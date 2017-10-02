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Национальный фонд управления активами планирует инвестировать в АПК и медицину Бурятии

В стране
2 октября, 13:35 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 2, октября. /ТАСС

Президент Национального фонда управления активами Владимир Яшников, также отметил, что организация заинтересована и в решении экологических проблем

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УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности подписано между правительством Бурятии и Национальным фондом управления активами (Москва), сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского кабмина.

"Подписано соглашение и меморандум о стратегическом сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Документы предполагают реализацию проектов в области АПК, лесопромышленного комплекса, в медицинско-диагностической и фармацевтической областях, добывающей отрасли", - сказали в пресс-службе.

По словам президента Национального фонда управления активами Владимира Яшникова, организация заинтересована и в решении экологических проблем.

"В особенности, связанных с озером Байкал: очистные сооружения и мусороперерабатывающие предприятия", - цитирует пресс-служба Яшникова.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, по проектам в сфере сельского хозяйства и горнорудной промышленности у региона "большой запас предложений, в которых может участвовать фонд".

"Уверен, что сотрудничество приведет к взаимной выгоде и развитию республики", - сказал Цыденов.

Национальный фонд управления активами - некоммерческая организация, учрежденная в 1999 году Управлением делами президента РФ и межрегиональными Ассоциациями экономического взаимодействия субъектов РФ. Среди основных направлений деятельности фонда - формирование на базе федеральных и региональных активов финансовых инструментов, обеспечивающих возможность внебюджетного проектного финансирования национальных и социально-значимых региональных проектов и программ.

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