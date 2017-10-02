Спасатели собрали 10 кубометров мусора на озере Изменчивое на Сахалине

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ТАСС, 2 октября. /ТАСС/. Акция "Зеленая Россия - 2017" прошла на Сахалине. В рамках нее сотрудники регионального главка МЧС РФ собрали мусор с берега озера Изменчивое, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.
"За первые полчаса субботника было собрано 120 мешков мусора, а по окончанию акции удалось заполнить мусорный контейнер объемом около 10 куб. метров. В мероприятии приняли участие около 70 человек", - сказал собеседник агентства.
Инициатором акции выступил Общероссийский народный фронт. Его активисты также приняли участие в уборке.
Воды озера Изменчивое входят в особо охраняемую природную территорию Сахалинской области, подчеркнули в ведомстве.