Более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа этой осенью

ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Бесплатные прививки от гриппа в этом году получат более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии (КЧР), по данным на понедельник, иммунизацию прошли около 76 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Елена Покровская.

"Иммунизацию против гриппа в этом году пройдет 41% населения республики, или более 170 тыс. человек. На сегодня привито более 75,8 тыс. человек, это и взрослые, и дети", - сказала Покровская.

На конец сентября в республику поступило 97,7% вакцин, необходимых для иммунизации взрослого населения, и 50% от необходимого количества для вакцинации детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2016 году было привито более 149,7 тыс. жителей Карачаево-Черкесии. С января 2017 года было зарегистрировано 1644 случая заболевания ОРВИ и гриппом, 70,5% из них - среди детей до 14 лет.

При этом статистика показывает, что среди граждан, перенесших грипп в средней и тяжелой формах и госпитализированных в лечебные учреждения, привитых от гриппа не зарегистрировано. "Это один из главных аргументов в пользу иммунизации", - отметили в ведомстве.