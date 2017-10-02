Электроснабжение Алданского районе Якутии восстановлено

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение Алданского района Якутии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.
"Завершены восстановительные работы на трех линиях электропередачи. Линии подключены к основной подстанции. Все потребители Алданского района получают электроэнергию в полном объеме по штатной схеме. Котельные района работают в штатном режиме, идет наращивание температуры теплоносителя", - сказали в ведомстве.
Спасатели и пожарные проводят обследования жилых домов, оказывают помощь населению, отметили в МЧС. Социальные объекты работают в штатном режиме.
Населенные пункты Алданского района Якутии с населением около 26 тыс. человек остались без электроснабжения из-за снежного циклона 29 сентября.