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Электроснабжение Алданского районе Якутии восстановлено

В стране
2 октября, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Населенные пункты в районе с населением в 26 тыс. человек остались без электроснабжения из-за снежного циклона 29 сентября.

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение Алданского района Якутии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"Завершены восстановительные работы на трех линиях электропередачи. Линии подключены к основной подстанции. Все потребители Алданского района получают электроэнергию в полном объеме по штатной схеме. Котельные района работают в штатном режиме, идет наращивание температуры теплоносителя", - сказали в ведомстве.

Спасатели и пожарные проводят обследования жилых домов, оказывают помощь населению, отметили в МЧС. Социальные объекты работают в штатном режиме.

Населенные пункты Алданского района Якутии с населением около 26 тыс. человек остались без электроснабжения из-за снежного циклона 29 сентября.

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