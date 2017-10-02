Липецкие предприниматели подарят Грозному на День города пятиметровую металлическую липу

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболомСпорт 2 октября, 15:37
Мутко: российские гребцы на ЧМ доказали, что команде по силам вернуть победные традицииСпорт 2 октября, 15:24
В Омске началась вторая за 2017 год кампания по выборам мэраСибирь 2 октября, 15:17
Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спортуСпорт 2 октября, 15:11
Объем рынка контейнерных перевозок к 2025 году достигнет $14,4 млрдТранспорт 2 октября, 15:09
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской областиПроисшествия 2 октября, 15:07
Трамп выразил соболезнования в связи с расстрелом людей у казино в Лас-ВегасеПроисшествия 2 октября, 15:03
Третьяк: правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на ЕвротуреСпорт 2 октября, 14:58
Уникальный уралмашевский Т-34 пополнил коллекцию Музея военной техники УГМКНовости партнеров 2 октября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Липецкие предприниматели подготовили в подарок Грозному на День города символ Липецка - липу высотой пять метров, выполненную из металла и с 600 листьями на ветках. Дерево как символ дружбы между городами будет передано в дар 5 октября, сообщил ТАСС президент Липецкой торгово-промышленной палаты (ТПП) Анатолий Гольцов.
"На День города Грозного, который отмечается 5 октября, мы с бизнесменами в знак дружбы дарим столице Чеченской Республики пятиметровую липу - символ Липецка. Этот подарок еще и является напоминанием о том, что важно заниматься индустриализацией. Дерево изготовлено промышленным путем из липецкого металла, покрыто сильным оцинкованием, а каждый из 600 его листочков выточен на лазерных станках с числовым программным управлением", - сказал Гольцов.
Он добавил, что подарок уже установлен в центре большого парка в комплексе "Грозный-Сити". "Липа - дерево жизни, оно несет очень много полезного людям: и очень вкусный липовый мед, и лыко, из которого на Руси плели лапти, и древесину, лучше других подходящую для резьбы, и липовый цвет - превосходное лечебное средство от многих заболеваний", - сказал Гольцов, уточнив, что делегация по традиции передаст еще и книги в библиотеки Грозного, которые устроены по примеру библиотечной системы Липецка.
По словам президента Липецкой ТПП, с Чеченской Республикой у Липецкой области сложились хорошие отношения и прочные партнерские контакты. В 2005 году Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве и первой стала поставлять Грозному электрооборудование, малую строительную технику и строительные машины, металл, бытовую технику, продукты питания.
"В настоящее время липецкие предприятия активно участвуют в реновации, например, компания "Интергрупп" сделала вентилируемые фасады на 30 домах в Грозном. Недавно делегация Липецкой области с представительной бизнес-миссией участвовала в большой ярмарке и празднике "Шашлык-машлык" в Грозном: мы представили на конкурс шашлык из местного мяса, но замоченного в липецкой минеральной воде", - рассказал Гольцов.
5 октября Грозный отпразднует 199-летие. В День города состоятся 199 свадеб. Пройдут праздничный концерт, спортивные мероприятия, мотошоу, автопробег. На центральной площади столицы Чечни установят этногородок с демонстрацией традиционного уклада жизни предков чеченцев и дегустацией вайнахской кухни, вечером состоится салют.