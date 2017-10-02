Липецкие предприниматели подарят Грозному на День города пятиметровую металлическую липу

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Липецкие предприниматели подготовили в подарок Грозному на День города символ Липецка - липу высотой пять метров, выполненную из металла и с 600 листьями на ветках. Дерево как символ дружбы между городами будет передано в дар 5 октября, сообщил ТАСС президент Липецкой торгово-промышленной палаты (ТПП) Анатолий Гольцов.

"На День города Грозного, который отмечается 5 октября, мы с бизнесменами в знак дружбы дарим столице Чеченской Республики пятиметровую липу - символ Липецка. Этот подарок еще и является напоминанием о том, что важно заниматься индустриализацией. Дерево изготовлено промышленным путем из липецкого металла, покрыто сильным оцинкованием, а каждый из 600 его листочков выточен на лазерных станках с числовым программным управлением", - сказал Гольцов.

Он добавил, что подарок уже установлен в центре большого парка в комплексе "Грозный-Сити". "Липа - дерево жизни, оно несет очень много полезного людям: и очень вкусный липовый мед, и лыко, из которого на Руси плели лапти, и древесину, лучше других подходящую для резьбы, и липовый цвет - превосходное лечебное средство от многих заболеваний", - сказал Гольцов, уточнив, что делегация по традиции передаст еще и книги в библиотеки Грозного, которые устроены по примеру библиотечной системы Липецка.

По словам президента Липецкой ТПП, с Чеченской Республикой у Липецкой области сложились хорошие отношения и прочные партнерские контакты. В 2005 году Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве и первой стала поставлять Грозному электрооборудование, малую строительную технику и строительные машины, металл, бытовую технику, продукты питания.

"В настоящее время липецкие предприятия активно участвуют в реновации, например, компания "Интергрупп" сделала вентилируемые фасады на 30 домах в Грозном. Недавно делегация Липецкой области с представительной бизнес-миссией участвовала в большой ярмарке и празднике "Шашлык-машлык" в Грозном: мы представили на конкурс шашлык из местного мяса, но замоченного в липецкой минеральной воде", - рассказал Гольцов.

5 октября Грозный отпразднует 199-летие. В День города состоятся 199 свадеб. Пройдут праздничный концерт, спортивные мероприятия, мотошоу, автопробег. На центральной площади столицы Чечни установят этногородок с демонстрацией традиционного уклада жизни предков чеченцев и дегустацией вайнахской кухни, вечером состоится салют.