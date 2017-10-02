НАРЬЯН-МАР, 2 октября. /ТАСС/. Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский высказал мнение, что Ненецкая опорная зона может стать пилотной в российской Арктике.

"Мы постараемся [поработать] в рамках Ненецкой опорной зоны, чтобы она стала пилотной в арктической зоне РФ. Мы постараемся максимально использовать тот ресурс, который дается данными инструментами", - сказал Цыбульский в понедельник журналистам после представления в регионе.

Он отметил, что знаком с Ненецкой опорной зоной в рамках работы по созданию стратегии развития арктических территорий в Минэкономразвития. "Ненецкий автономный округ всегда был одним из самых перспективных. И я думаю, что опорная зона является одной из ключевых, поэтому мне вдвойне приятно будет поработать в регионе", - добавил Цыбульский.

Опорные зоны создаются в восьми арктических регионах. Их создание предусмотрено территориальным принципом развития Арктики, который предложено использовать вместо отраслевого, как планировалось ранее. При этом приходящие в эти зоны инвесторы будут получать льготы - налоговые, таможенные и другие.

Планируется, что работа по созданию опорных зон будет вестись в три этапа. Первый (2016-2017 гг.) предусматривает разработку концепции этих зон, во втором (2018-2020 гг.) будут запущены пилотные проекты этих зон, пройдет их наполнение научными и технологическими решениями. На третьем этапе, рассчитанном до 2025 года, опорные зоны начнут полноценную работу.

28 сентября президент России Владимир Путин назначил 38-летнего заместителя главы Минэкономразвития Александра Цыбульского врио губернатора Ненецкого автономного округа. Во главе региона Цыбульский сменил 43-летнего Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года. На своей предыдущей работе Цыбульский занимался вопросами развития арктических территорий.