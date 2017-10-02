Представители чечено-ингушской диаспоры проведут мастер-классы лезгинки во Владимире

ВЛАДИМИР, 2 октября. /ТАСС / Мастер-классы по лезгинке впервые пройдут во Владимире в рамках недели чечено-ингушской культуры "Народ башен и гор", которая открылась в понедельник во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи. Об этом сообщил ТАСС председатель региональной общественной организации "Общественно-культурный центр "Вайнах" Абос Уциев.

"Мы впервые обучим владимирцев лезгинке, занятия будет проводить чеченская и ингушская молодежь", - уточнил собеседник агентства.

По словам Уциева, представители этих национальностей впервые представят себя в проекте "Владимир интернациональный", рассказывающего о диаспорах, проживающих на территории региона. Владимирцы смогут познакомиться с национальным фольклором, кухней, традициями, танцами, музыкой и сказками этих кавказских народов. Кроме того, организаторы проведут виртуальную экскурсию по самым известным достопримечательностям Чечни и Ингушетии.