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Около 200 предприятий АПК Ингушетии представят свою продукцию на "Золотой осени" в Москве

В стране
2 октября, 17:26 UTC+3 МАГАС

Делегацию республики на ярмарке возглавит ее глава Юнус-Бек Евкуров

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МАГАС, 2 октября. Порядка 200 сельхозпредприятий Ингушетии примут участие в XIX Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", где республика планирует заключить с ритейлерами новые контракты на поставку сельхозпродукции. Об этом сообщили в понедельник в пресс- службе правительства региона.

"Продукцию на мероприятии представят пять государственных унитарных предприятий и порядка 200 сельхозпредприятий. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Мухамеда Гагиева, республика продемонстрирует продукцию растениеводства, животноводства, в том числе колбасные изделия, копченое мясо, а также молочную продукцию и пчелиный мед", - уточнили в пресс- службе.

По словам премьер-министра республики Руслана Гагиева, выставка является "очень важным и большим событием для аграриев страны". "И для нашего региона - это отличная возможность наладить деловые контакты с крупнейшими ритейлерами", - приводит пресс-служба слова Руслана Гагиева.

В пресс-службе добавили, что делегацию Ингушетии на ярмарке возглавит глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Выставка "Золотая осень" является главным аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, став, по оценке экспертов, приемником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. На ней представлены современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. В этом году выставка пройдет с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.

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