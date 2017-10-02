Около 200 предприятий АПК Ингушетии представят свою продукцию на "Золотой осени" в Москве

Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в командеСпорт 2 октября, 18:48
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%Экономика и бизнес 2 октября, 18:34
Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру ГиляровскомуКультура 2 октября, 18:24
Юлии Тимошенко выписали штраф за незаконное пересечение границы УкраиныМеждународная панорама 2 октября, 18:24
Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного злаМеждународная панорама 2 октября, 18:22
Тропические леса перестали справляться с поглощением СО2Социальная ответственность 2 октября, 18:19
Тренеры сборной России по биатлону доложили о выполнении летней подготовки к сезонуСпорт 2 октября, 18:18
Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе командыСпорт 2 октября, 18:12
Черчесов уверен, что Самедов подойдет к предстоящим играм в хорошем состоянииСпорт 2 октября, 18:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 2 октября. Порядка 200 сельхозпредприятий Ингушетии примут участие в XIX Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", где республика планирует заключить с ритейлерами новые контракты на поставку сельхозпродукции. Об этом сообщили в понедельник в пресс- службе правительства региона.
"Продукцию на мероприятии представят пять государственных унитарных предприятий и порядка 200 сельхозпредприятий. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Мухамеда Гагиева, республика продемонстрирует продукцию растениеводства, животноводства, в том числе колбасные изделия, копченое мясо, а также молочную продукцию и пчелиный мед", - уточнили в пресс- службе.
По словам премьер-министра республики Руслана Гагиева, выставка является "очень важным и большим событием для аграриев страны". "И для нашего региона - это отличная возможность наладить деловые контакты с крупнейшими ритейлерами", - приводит пресс-служба слова Руслана Гагиева.
В пресс-службе добавили, что делегацию Ингушетии на ярмарке возглавит глава республики Юнус-Бек Евкуров.
Выставка "Золотая осень" является главным аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, став, по оценке экспертов, приемником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. На ней представлены современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. В этом году выставка пройдет с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.