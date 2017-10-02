В Махачкале к концу октября планируют отремонтировать дороги на 68 улицах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Дорожные службы столицы Дагестана Махачкалы к концу октября отремонтируют 68 улиц, сообщили в понедельник в управлении пресс-службы администрации города. Работы ведутся в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги России".

"В городе был запланирован ремонт 68 улиц. Практически на всех завершен ремонт, по некоторым были небольшие замечания, сейчас они устраняются… Этап программы мы планируем завершить уже до конца октября", - цитирует пресс-служба старшего инженера-инспектора управления ЖКХ Махачкалы Казибека Магарамова.

Наиболее существенное отставание по срокам возникло на улице Ирчи Казака из-за необходимости ее расширения и создания парковочных карманов. "На этой улице очень большой поток машин, и за счет расширения проблема с пробками решится. Вообще, на Ирчи Казака была сделана колоссальная работа, думаю, дней за 15 эта улица будет полностью завершена", - добавил Магарамов.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%.

В 2017 году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 34 млрд рублей - из бюджетов агломераций.