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Первая паралимпиада по профессиональному мастерству стартует в Дагестане

В стране
3 октября, 0:38 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, октября. /ТАСС

В рамках чемпионата пройдут соревнования по семи компетенциям: "психология", "адаптивная физическая культура", "программирование", "массажист", "переводчик", "бисероплетение" и "лего-конструирование"

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МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Первый региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс" стартует во вторник в городе Каспийск (Дагестан). Об этом ТАСС сообщили в министерстве труда и социального развития Дагестана.

"В течение двух дней, 3 - 4 октября, в детско-юношеской спортивной школе "Энергия" в Каспийске пройдет первый региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями "Абилимпикс". В его рамках пройдут соревнования по семи компетенциям: "психология", "адаптивная физическая культура", "программирование", "массажист", "переводчик", "бисероплетение" и "лего-конструирование", - сказал представитель Минтруда региона.

Кроме того, по его словам, в рамках паралимпиады состоится презентация еще одной компетенции - "народные и художественные промыслы".

Более 50 экспертов и 36 участников

"На паралимпиаде ожидаются более 50 экспертов и 36 участников, которых по каждой компетенции будет оценивать экспертное жюри из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей", - сказал собеседник агентства.

"В ходе чемпионата с участием представителей региональных и федеральных органов власти пройдут конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, общественные слушания и заседания рабочих групп по вопросам инвалидности", - сказала руководитель пресс-центра первого регионального чемпионата "Абилимпикс" Апай Ханарсланова. По ее словам, у посетителей чемпионата также будет возможность увидеть показательные выступления творческих коллективов людей с инвалидностью.

Как сообщал ТАСС ранее министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов, ожидается, что паралимпиада в Каспийске соберет более 1 тыс. человек со всех районов и городов республики.

Важное событие для Дагестана

По словам Ибрагимова, первая паралимпиада по профмастерству станет одним из ярких и важных событий этого года в Дагестане, которое призвано повысить престиж рабочих профессий.

"Движение "Абилимпикс" меняет отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует к созданию необходимых условий для получения доступного образования любого уровня, а также побуждает самих инвалидов к получению высокой квалификации по своим специальностям. И я надеюсь, что это движение в Дагестане станет действительно связующим звеном между профессиональной ориентацией, системой высшего образования и трудоустройством людей с инвалидностью", - отметил глава Минтруда региона.

Организатором чемпионата является министерство труда и социального развития Дагестана при поддержке правительства республики и Национального союза "Абилимпикс Россия".

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.

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