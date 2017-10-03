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В Николаевске-на-Амуре пилотно объединили функции районного и городского муниципалитетов

В стране
3 октября, 7:23 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 3, октября. /ТАСС

Основная цель - ликвидировать дублирующие функции в сфере земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства

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ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Пилотный проект по объединению районной и городской администраций реализуется в Николаевском районе Хабаровского края. Его цель - исключить дублирующие функции муниципальных органов управления, сообщил во вторник губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на краевом совещании с главами муниципалитетов региона.

"На базе Николаевского района отрабатывается пилотный проект по объединению местных администраций - района и города. Основная цель - ликвидировать дублирующие функции в сфере земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства. Если опыт окажется удачным, то мы его будем внедрять и в других районах края", - сказал Шпорт, выступая перед главами в образовательном центре "Созвездие" в поселке Переяславка.

Он добавил, что вопрос о проведении в районе эксперимента с объединением органов местного самоуправления обсуждался жителями города Николаевска-на-Амуре на информационных встречах с представителями органов местного самоуправления и нашел поддержку среди депутатов и муниципального района, и городского поселения.

"Районной администрации уже переданы полномочия по составлению и исполнению городского бюджета, по контролю в сфере закупок. До конца года запланирована передача полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал глава региона. "Муниципальный уровень власти ближе всего к народу и его деятельность постоянно реформируется под потребности населения", - добавил Шпорт.

Оптимизация доходов и расходов

По словам губернатора, с марта 2016 года избрание глав муниципальных районов края осуществляется на конкурсной основе представительными органами власти. В 2017 году по такой модели избрали глав 27 сельских поселений и 4 районов (Ванинского, Охотского, Тугуро-Чумиканского и Ульчского). Ведется работа по оптимизации административно-территориального устройства муниципалитетов.

"В декабре 2016 года путем объединения села Гвасюги и поселка Среднехорский района имени Лазо образовано Гвасюгинское сельское поселение. Это позволило оптимизировать расходную часть местных бюджетов более чем на один миллион рублей в год (1, 187 млн рублей - прим. ТАСС). То, что раньше тратилось на содержание чиновников, теперь будет направляться на решение проблем поселений", - отметил глава региона.

По данным губернатора Хабаровского края, из 232 местных бюджетов только 5 городских и сельских поселений обеспечивают свои расходы собственными источниками более чем на 90 % (Ванино, Высокогорное, Новый Ургал, Корфовское, Сукпай). Более половины муниципальных образований обеспечены собственными источниками менее 30 %.

"Правительством края ежегодно ведется работа по выравниванию бюджетной обеспеченности.

На эти цели предусмотрено 6,8 млрд рублей. Аналогичный объем средств направляется на поддержку в реализации муниципальных полномочий. Таким образом, в местные бюджеты край передает 13,6 млрд рублей", - напомнил Шпорт главам муниципалитетов.

Он добавил, что по результатам исполнения местных бюджетов краевые власти оказывают муниципалитетам дополнительную финансовую помощь. "За 8 месяцев 2017 года предоставлено 650 млн рублей такой помощи. Часть из этих средств предназначена для передачи в бюджеты поселений", - уточнил губернатор.

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