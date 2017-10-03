Температура в Уфе обновила 50-летний рекорд октября

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УФА, 3 октября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали абсолютный минимум температуры в Уфе на 3 октября. Столбик термометра на одной из метеостанций опустился до минус пяти градусов, сообщили во вторник в пресс-службе Башгидрометцентра.
"Ночью 3 октября на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры. Температура воздуха понизилась до минус пяти градусов, в 1968 году температура воздуха понижалась лишь до минус 4,6", - говорится в сообщении.
Самые низкие температуры воздуха были зарегистрированы на востоке республики: на метеостанции Белорецк - минус 10 градусов, а в Белорецком районе - минус 11,3 градуса.
В восточных районах Башкирии после ночных осадков накануне впервые установился снежный покров высотой 1-6 см. Последняя декада сентября в республике также была холодной, температура опускалась ниже нормы на два-три градуса.
Синоптики связывают это с холодным воздухом с Арктики, смещающимся северными потоками в передней части антициклона.