Эконом-туры составляют до 50% продаж на курорты Кавказских Минеральных Вод

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эконом-туры выбирают до 50% туристов, отправляющихся на курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Об этом сообщает во вторник ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По наблюдениям туроператоров, тренд на бюджетный отдых в КМВ по-прежнему актуален. По оценке экспертов "Мультитура", более 50% оформленных путевок приходится на санатории эконом-уровня, преимущественно без переезда. <…> С преобладанием бюджетных запросов туристов в КМВ согласны и в [туроператоре] АЛЕАН", - говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия 2017 года в Ставропольском крае отмечают рост турпотока на 3,7%, причем, как рассказал ТАСС замминистра культуры региона Александр Трухачев, Кавказские Минеральные Воды посетили на 5,7% больше отдыхающих. В АТОР отмечают, что "доля санаторно-курортного комплекса края в общероссийском объеме санаторно-курортных услуг достигла 18,5%". По данным Ростуризма, Кавказские Минеральные Воды летом 2017 года вошли в топ самых популярных внутрироссийских направлений отдыха.