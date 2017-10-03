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Оплата банковской картой будет доступна во всех автобусах Петербурга до конца октября

В стране
3 октября, 13:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, октября. /ТАСС

Возможность оплаты проезда банковской картой в автобусах появилась в городе в начале июня в рамках подготовки к Кубку конфедераций

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Оплата банковской картой будет доступна на всех 150 автобусных маршрутах Санкт-Петербурга до конца октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранс".

"Завершается внедрение системы оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами на маршрутах "Пассажиравтотранса". Оборудование для бесконтактной оплаты можно встретить на 111 городских маршрутах. По итогам сентября новой услугой воспользовались 5600 пассажиров. До конца октября оплатить проезд бесконтактным способом можно будет на всех 150 маршрутах предприятия", - сказано в сообщении.

Возможность оплаты банковской картой в автобусах Петербурга появилась в начале июня в рамках подготовки города к Кубку конфедераций. Нововведение появилось на маршрутах № 39 и № 39Э, курсирующих между станцией метро "Московская" и аэропортом "Пулково".

Затем список пополнили маршруты, пролегающие в Центральном, Фрунзенском, Невском, Приморском, Колпинском, Василеостровском и других районах города.

Как уточнили в пресс-службе, оплатить проезд картой с бесконтактной технологией (МИР, MasterCard, VISA) или мобильным устройством с поддержкой SamsungPay, ApplePay, AndroidPay можно с помощью традиционного валидатора на поручне. Для удобства пассажиров модернизированный валидатор расположен на поручне при входе во вторую дверь автобуса и отмечен стикером. Проект реализуют "Пассажиравтотранс" и "Газпромбанк".

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