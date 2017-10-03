Дагестанский завод в конце 2017 года начнет поставки вина и шампанского в Италию и Китай

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МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Дербентский завод игристых вин (ДЗИВ) из Дагестана планирует в 2017 году начать первые зарубежные поставки продукции, сообщила ТАСС во вторник заместитель директора предприятия Юлия Пальян.
"Сейчас мы готовим таможенные документы для поставок за границу - в Италию и Китай", - сказала она. Объемы поставок пока не уточняются. Первую партию продукции дербентского предприятия планируется отправить на экспорт до конца 2017 года.
По ее словам, договоренности о поставках были достигнуты во время участия предприятия в 51-й международной выставке Vinitaly-2016, которая проходила в итальянской Вероне 9-12 апреля. "Мы будем поставлять "Российское шампанское Брют белое", "Российское шампанское Брют розовое", вино красное "Кара-Койсу" и белое вино "Шардоне". На выставке в Вероне на нашем стенде эти вина очень ценились, и мы поняли, что должны поставить сюда свою продукцию", - отметила Пальян.
В настоящее время завод поставляет продукцию во все регионы РФ, она представлена в крупнейших торговых сетях. За рубеж поставки не ведутся.
Дербентский завод игристых вин - одно из крупнейших предприятий Дагестана, более 80 лет производит шампанские и игристые вина. В настоящее время объем производства составляет 62 млн бутылок в год при мощности завода 70 млн бутылок. Завод имеет собственные виноградники площадью 3 тыс. га.