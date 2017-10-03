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Чеченский танцевальный ансамбль "Вайнах" дал 11 концертов в Татарстане

В стране
3 октября, 13:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, октября. /ТАСС

Ансамбль также планирует дать концерты в Грузии, Армении и Азербайджане

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ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" в рамках гастрольного тура "Мост дружбы" провел 11 концертов в городах Республики Татарстан. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе коллектива.

"В гастрольный тур ансамбль "Вайнах" в Республику Татарстан отправился в середине сентября... Всего за время тура артисты ансамбля проехали более 7 тыс. километров. Они выступили с концертами в 11 городах республики, в том числе в столице региона Казани", - отметил собеседник ТАСС. Он уточнил, что в концертную программу вошло более 11 номеров.

"Гвоздем программы стало выступление артиста Адама Шабаева "Танец с кинжалами" и… классическая хореографическая композиция ансамбля "Под небом вайнахов", которая раскрывает древний обычай нашего народа - любой конфликт в обществе, даже бой между мужчинами, каким бы кровавым и безудержным он ни был, мог быть остановлен по воле женщины, бросившей между ними платок, снятый с головы", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что ансамбль "Вайнах" планирует до конца года в рамках гастрольного тура дать концерты в Грузии, Армении и Азербайджане.

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