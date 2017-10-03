В Удмуртии отремонтируют дорогу к отрезанным в дожди от райцентра селам

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Реконструкция сельской дороги Водзимонье - Брызгалово - Монья в Вавожском районе Удмуртии, которая в период дождей оставляет населенные пункты отрезанными от райцентра, планируется в 2018 году, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Дорога будет реконструирована в 2018 году в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". <...> Общая протяженность составляет 15 км, 10 из которых требует реконструкции", - говорится в сообщении.

По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, дорожное покрытие в плохом состоянии, особенно затруднен проезд в осенне-зимний период.

"Отсутствие круглогодичного проезда к райцентру - селу Вавож - напрямую влияет на развитие целого ряда населенных пунктов и затрудняет развитие сельского хозяйства в районе в целом", - цитирует пресс-служба и. о. министра.

Программа "Устойчивое развитие сельских территорий" предусматривает в 2017 году строительство и реконструкцию 14 сельских дорог Удмуртии общей протяженностью 46 км. Численность населения в соединяемых населенных пунктах составляет 1756 человек.

За время реализации программы с 2011 года с учетом работ, запланированных на 2017 год, удалось проложить более 400 км новых дорог к 157 населенным пунктам. По объемам строительства сельских дорог Удмуртия занимает второе место в России.

Ремонт и реконструкция дорог в республике осуществляется по двум основным направлениям - в рамках приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (распространяется на дороги Ижевска и в радиусе 100 км от него) и в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий".