Российско-немецкий культурный центр откроется в Калининграде 4 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российско-германский центр по культуре и сотрудничеству, который откроется в Калининграде в среду, 4 октября, поможет укрепить связи между странами по различным направлениям, сказал журналистам уполномоченный Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Хармут Кошик на форуме-диалоге "Языковая политика: общероссийская экспертиза".

"Завтра мы откроем германо-российский дом по культуре и сотрудничеству в Калининграде. На базе этого дома мы попытаемся продвинуть научное, экономическое и культурное сотрудничество между этим регионом и германскими регионами", - отметил он.

По словам Кошика, среди российских граждан германского происхождения немало тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.

"И, конечно, мы сильнее хотим использовать этот экономических потенциал сотрудничества", - добавил уполномоченный.

Ожидается, что в торжественной церемонии открытия центра примут участие глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, уполномоченный Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Кошик, а также руководство Калининграда и области.

Россия-Германия: калининградский узел

Весной глава ФАДН России Игорь Баринов сообщил, что в Калининградской области появится новая организация российско-немецкой дружбы вместо включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, "Айнтрахт-Согласие".

В 2015-2016 годах Минюст провел проверки калининградского Общества немецкой культуры российских немцев "Айнтрахт-Согласие", финансируемого МВД Германии, на его принадлежность к "иностранным агентам". По результатам министерство пришло к выводу, что некоторые мероприятия, проводимые обществом, "могли послужить условием популяризации нацистской идеологии, являющейся формой экстремизма".

В январе 2017 года общество, которое также являлось учредителем НКО "Немецко-Русский дом", было внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Организация, зарегистрированная Минюстом Калининградской области 1 июля 2002 года, несколько раз попадала на страницы местной прессы по скандальным поводам. В частности, в 2014 году на "Вечере памяти и скорби российских немцев", проходившем в "Немецко-Русском доме", атташе по культуре генконсульства Германии Даниэль Лисснер сделал резкие антироссийские заявления о ситуации в Крыму и на Украине.

Также, по данным Минюста, Общество помощи Восточной Пруссии и глава организации Виктор Гофман, одновременно являвшийся президентом "Немецко-Русского дома", популяризировали творчество немецкой поэтессы Агнес Мигель, которая являлась членом нацистской партии.