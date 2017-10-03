На Урале выпал первый снег, в Крым вернулось лето

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Наступивший октябрь принес в российские регионы очередную волну погодных контрастов. На Урале, в Башкирии, в предгорной части Ингушетии выпал первый снег, в центральной части страны тоже заметно похолодало, хотя температура еще сохраняет положительные значения. В Крыму продолжается летняя жара: в ближайшие дни здесь ожидается до плюс 26 градусов.

Снег на Урале, в Оренбурге и в Сибири

Первый снег, который во вторник выпал в Екатеринбурге и Челябинске, привел к образованию километровых пробок. Согласно сервису "Яндекс. Пробки", в Челябинске снег и гололедица привели к тому, что заторы во вторник утром превысили обычную загруженность на 5 баллов и достигли 10 баллов впервые с начала 2017 года.

Согласно прогнозу синоптиков, снег и дождь в Челябинске ожидаются в течение всего дня. По их данным, к обеду температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, снег на дорогах начнет таять. Ночью похолодает до минус 2 градусов, на дорогах вновь может стать скользко. Со среды в Челябинске ожидается потепление, в выходные воздух может прогреться уже до плюс 13 градусов.

Первый снег выпал во вторник и в Екатеринбурге. По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, осадки в виде снега в начале октября для Среднего Урала не редкость. Собеседница отметила, что "были годы, когда снег ложился постоянно 6-8 октября, наступала зима раньше календарной на полтора месяца", однако, этот снег, по ее прогнозам, растает к концу недели.

По словам декана факультета агротехнологии и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаила Карпухина, в октябрьском снегопаде есть и плюсы: плодовые и многолетние растения, которые подготовились к зиме, получат подпитку и смогут лучше пережить зиму.

Осадки немного осложнили дорожную ситуацию в Омске, где в понедельник выпал снег. Во вторник в городе произошло несколько ДТП. По прогнозу Обь-Иртышского гидрометцентра, в начале октября в Омской области будут сохраняться температурные колебания около ноля, ночью при прояснении - до отрицательных значений. Дождь и мокрый снег снова не исключены.

Первый снег выпал в Оренбургской области, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 3-4 октября и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Метели на Кавказе и температурный минимум в Уфе

Дождь с мокрым снегом во вторник также наблюдается в предгорной части Ингушетии. В горах начались метели, сообщил ТАСС начальник республиканскогого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Мухажир Султыгов.

В Башкортостане во вторник также идет мокрый снег. Кроме того, в Уфе синоптики зафиксировали абсолютный минимум температуры для 3 октября - столбик термометра на одной из метеостанций опускался до минус 5 градусов, на другой - до минус 7,2, сообщили во вторник в Башгидрометцентре.

До этого минимальное значение в этот день тут отмечалось в 1968 году, когда температура воздуха понижалась до минус 4,6 градуса.

Готовность к шторму

Усиление ветра с полудня ожидают во вторник в Новгородской области - до 17 м/с. Энергетики, спасательные и коммунальные службы заявили о готовности к шторму.

Во вторник утром порывистый ветер ограничил движение паромов на переправе, соединяющей берега городов Салехард и Лабытнанги.

"Зафиксировали скорость ветра на переправе в районе 22 м/с, поэтому остановили паромы. Движение возобновится, как только ветер стихнет до 17 м/с", - сообщили в дирекции транспорта ЯНАО, добавив, что на работу аэропортов на территории округа непогода не повлияла.

На лыжных курортах сезон не открыт

В Хабаровском крае снег уже выпал в Солнечном районе, на высокогорном озере Амут, где расположен лыжный туристический комплекс "Амут сноу Лэйк". Как рассказали ТАСС в администрации комплекса, дорогу к нему пришлось расчищать после снегопада. В региональном гидрометеоцентре отметили, что снегопад был вполне ожидаем на фоне общих заморозков в регионе.

"Снег более характерен для середины октября, скорее всего, он растает, как только край покинут господствующие сейчас холодные воздушные массы", - отметили синоптики. К четвергу же тут и вовсе возможно потепление до 13-15 градусов тепла.

На одном из самых известных курортов России - сочинской Красной Поляне, на высоте около 2 тыс. метров, тоже появился первый снег.

Однако, как говорят администраторы горнолыжного курорта, он, скорее всего, растает.

"По сравнению с прошлым сезоном погода сместилась... на месяц - в прошлом году в это время уже был хороший снег, сейчас сидим на низком старте", - рассказал ТАСС администратор горнолыжной школы Tirol club в Красной Поляне.

Пресс-служба сочинского курорта Роза Хутор рассказала, что 3 октября на высоте 2,3 тыс. метров прогнозируется температура воздуха минус 1 градус, на высоте 1,1 тыс. метров - плюс 8, на высоте 560 метров - плюс 13. В прошлом году первый снег в сочинских горах выпал еще раньше, но также надолго не задержался.

Потепление и дожди в центральной России и Петербурге

Пока относительно тепло в центральных регионах России - в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По данным метеорологов, сейчас погоду в этих трех регионах формирует антициклон, но с 4 октября его начнет менять большой циклон с дождями и потеплением. Уже в среду здесь ожидается потепление до плюс 11 градусов, в последующие дни будет до плюс 17.

В настоящее время в Тульской области без осадков, ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов, днем воздух прогреется до 5 - 10 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге в октябре также будет тепло. Ожидается, что температурный фон на 1-2 градуса будет выше нормы, составляющей для октября плюс 5,7 градуса, сказала ТАСС руководитель группы долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Не обойдется без привычных для Петербурга дождей с короткими промежутками сухой и ясной погоды. Каких-либо экстремальных явлений и сильных отклонений петербургской погоды от средних многолетних значений синоптики в ближайшее время не ожидают.

Лето возвращается в Крым

Абсолютно нетипичная ситуация пока складывается в Крыму. В первые дни октября погода здесь больше напоминает не осень, а прохладное лето - ночью плюс 5…плюс 7, днем - до плюс 15… плюс 17 градусов.

Сейчас температура морской воды у берегов Крымского полуострова: в Азовском море плюс 15, в Черном плюс 17… плюс 20 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.

Но уже с 6 октября, по прогнозам синоптиков, в Крым вернется настоящая летняя жара - столбики термометра поднимутся до плюс 26 градусов.