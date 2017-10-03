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Фонд развития промышленности Дагестана заработает с 2018 года

В стране
3 октября, 15:31 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, октября. /ТАСС

В настоящий момент чиновники минпрома республики обсуждают формирование совместных проектов с ФРП РФ

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МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Созданный в сентябре по инициативе правительства Дагестана республиканский Фонд развития промышленности начнет работу с 2018 года, в настоящее время разрабатывается устав и порядок работы этой некоммерческой организации, сообщил ТАСС во вторник министр промышленности республики Юсуп Умавов.

"Фонд начнет работу с начала нового года. Сейчас разрабатываем устав, порядок работы, положения. Нормативные процедуры займут три месяца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас сотрудники регионального минпрома находятся в Москве, где в Фонде развития промышленности РФ (ФРП) обсуждают с экспертами формирование совместных проектов. Предпочтение будет отдаваться инновационным проектам, сказал министр. "Комиссия будет смотреть, является ли этот проект приоритетным для развития Дагестана, будут ли созданы дополнительные рабочие места в результате его реализации, а также какое у проекта бюджетное наполнение", - добавил он.

Если региональная комиссия поддержит проект, он будет рассмотрен на федеральном уровне. 70% средств, необходимых для реализации проекта, выделяет в качестве займа федеральный ФРП, остальные 30% дает региональный фонд, сказал Умавов.

Фонд развития промышленности РФ основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и налаживания импортозамещения. Фонд создан в 2014 году по инициативе министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. Для реализации новых промышленных проектов фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

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