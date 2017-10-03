Участники возрожденной спелеошколы в Кабардино-Балкарии откроют для себя пещеры-лабиринты

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Межрегиональная спелеологическая школа впервые открылась в Кабардино-Балкарии, ее слушатели побывают в карстовых пещерах республики, сообщил во вторник ТАСС один из организаторов проекта, член Русского географического общества Тенгиз Мокаев.

"Межрегиональная спелеологическая школа в таком формате проходит у нас впервые. Не исключено, что мероприятие станет традиционным. Практический курс обучения будет в уникальных карстовых пещерах, которые имеют разные типы рельефа и много разветвлений. Планируем посетить три объекта, в том числе пещеру Главный Калибр, одну из крупнейших в республике. Только разведанных ходов в этой пещере известно более чем на 2,5 км", - уточнил Мокаев.

По его словам, в проекте принимают участие 25 человек, в том числе ребята из Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга и Московской области. Для проведения обучения в республику приехали известные специалисты: председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин из Симферополя, инструкторы Российского союза добровольцев-спелеоспасателей Филипп Чередниченко и Ирина Ермакова из Санкт-Петербурга, а также спелеолог из Великобритании Павел Кравчик.

По информации пресс-службы министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии, сейчас обучение проходит на искусственном скалодроме с преподаванием интенсивного курса спелеотехники. Практические занятия - учебные спуски в пещеры - пройдут в Черекском районе, где в 70-х годах прошлого века был обнаружен комплекс, включающий в себя глубокие карстовые колодцы с расширенной сетью водных лабиринтов и сухие горизонтальные лазы.

"Данный район - отличная площадка для подготовки спелеологов. Мы надеемся посредством подобных образовательных курсов побудить местных энтузиастов к работе по возрождению когда-то известной на всю страну Нальчикской секции спелеологии", - приводит пресс-служба республиканского минтуризма слова председателя Российского союза спелеологов.

Межрегиональная школа, которая проводится на общественных началах при поддержке правительства КБР, завершит работу 12 октября. Все участники проекта получат официальные документы о прохождении начальной спелеоподготовки. В будущем молодые люди смогут продолжить работу как в совместных экспедициях, так и самостоятельно. Первая экспедиция уже намечена на январь 2018 года.