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На медиафестивале в РСО обсудят продвижение туристического бренда Северного Кавказа

В стране
3 октября, 18:41 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, октября. /ТАСС

По мнению гендиректора КСК Рустама Тапаева, необходимо добиться высокой узнаваемости туристического бренда региона

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Вопросы привлечения СМИ к продвижению туристического бренда Северного Кавказа обсудят журналисты и эксперты в области коммуникаций и маркетинга в рамках III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение". Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Панельная дискуссия "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа" пройдет 6 октября, в пятницу, на площадке III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение", под председательством заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой", - говорится в сообщении.

Как отмечает модератор панельной дискуссии, советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов, в ходе обсуждения будут рассмотрены механизмы продвижения туристического потенциала региона по основным видам туризма, включая горный, лечебно-оздоровительный, круизный, культурно-познавательный, сельский, деловой и экологический.

"Главное - добиться высокой узнаваемости туристического бренда региона в целом. А дальше турист сам будет выбирать, поехать ли ему на горнолыжные склоны "Архыза" или "Эльбруса" или провести отдых в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод", - сказал заместитель генерального директора АО "КСК" Рустам Тапаев.

Сообщается, что в дискуссии примут участие главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников, директор филиала ВГТРК ГТРК "Алания" Тимур Кусов, заместитель министра культуры Московской области Надежда Жилкина, декан факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Пирогова и другие.

Медиафестиваль "Восхождение", на площадке которого запланирована встреча, пройдет во Владикавказе в третий раз 5-6 октября 2017 года. Его миссия связана главным образом с развитием туризма, сохранением этнического, историко-культурного и природного наследия в регионах Северного Кавказа.

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