Анализ структуры неплательщиков за газ в СКФО проведут по карте "Газпрома"

ЕССЕНТУКИ, 3 октября. /ТАСС/. Детальная карта территорий Северного Кавказа, где зафиксированы самые большие проблемы с задолженностью за газ, ляжет в основу анализа структуры неплательщиков. Об этом сообщил журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов после совещания по итогам деятельности в первом полугодии рабочей группы по ТЭК СКФО при правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа.

"Сейчас у нас самая тяжелая ситуация по газу, сформирована специальная группа по долгам, которую возглавляет Виктор Алексеевич Зубков (глава совета директоров "Газпрома" - прим. ТАСС), и по каждому субъекту составлена сейчас уже "Газпромом" детальная карта ключевых территорий, где есть проблемы с задолженностью", - сказал он.

Глава Минкавказа отметил, что будет проводиться "детальный разбор по структуре неплательщиков, по состоянию хозяйства, которое приводит к избыточным потерям, по возможным другим незаконным механизмам, которые … формируют увеличение долгов".

Кузнецов также сообщил, что на данный момент уже сложилась правоприменительная практика, которая позволяет фиксировать незаконные подключения. "Будет совершенствоваться законодательство, которое скажет все-таки, что газ и электроэнергия, если ты ее потребляешь незаконно, это кража, как и все остальное, что ты берешь незаконно", - добавил министр.

Он также отметил, что ключевая задача самих ресурсоснабжающих организаций - наладить необходимую работу с потребителями. "И один из ключевых инструментов этой работы - это безналичная форма расчета, чтобы убрать тех посредников, которые, к сожалению, делают так, что часть денег от жителей или от плательщиков "прилипает к их рукам", - сказал Кузнецов.

Как сообщалось ранее, долги населения Северного Кавказа только за газ достигли 61 млрд рублей - это почти 84% всех задолженностей населения России. Собираемость платежей с населения на протяжении прошлого года составляла от 20% (в Ингушетии) до 99,6% (в Ставропольском крае).