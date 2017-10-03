Контроль над ввозом животных и кормов ужесточен в Адыгее из-за бруцеллеза на Кубани

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МАЙКОП, 3 октября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Специалисты ветеринарной службы Адыгеи ужесточили контроль над ввозом поголовья животных и кормов, чтобы не допустить возникновения инфекционного заболевания крупного и мелкого рогатого скота бруцеллезом и введения на территории республики карантина, сообщил во вторник руководитель регионального управления ветеринарии Амин Хаконов.
Предпринимаемые меры связаны со вспышкой бруцеллеза в соседнем с республикой Краснодарском крае, отметил он.
"В связи со вспышкой инфекционной болезни на Кубани в республике ужесточен контроль за ввозом животных и кормов на границе Адыгеи с Краснодарским краем. Взята под контроль работа действующей бойни в селе Натырбово Кошехабльского района. Всем хозяйствующим субъектам, занимающимся животноводством, направлены письма с рекомендацией усилить контроль над состоянием поголовья", - сказал он.
Специалистами принято решение пока не проводить вакцинацию поголовья крупного рогатого скота, поскольку после этой процедуры продуктивность животных существенно снижается. Последняя вспышка бруцеллеза в Адыгее была зарегистрирована в минувшем году в личных подсобных хозяйствах Кошехабльского района, сказал Хаконов.
Вспышка бруцеллеза зарегистрирована в понедельник в станице Подгорная Синюха Отрадненского района Краснодарского края специалистами Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.
Бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота опасен и для человека: бактерия крайне устойчива к внешней среде, даже в условиях отрицательных температур возбудитель инфекции выживает.
В земле он сохраняется до трех месяцев, в воде - до пяти. Через молоко опасное заболевание может передаваться в течение 46 дней, через брынзу - до двух месяцев. Другие молочные продукты наиболее опасны, в них бактерия сохраняется на протяжении всего срока годности, добавил руководитель управления ветеринарии.