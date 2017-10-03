Чечня ожидает начала инвестирования из Саудовской Аравии с 2018 года

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Чечни надеются на крупные инвестиции из Саудовской Аравии, начиная с 2018 года. В числе потенциально интересных для инвесторов отраслей - туризм, промышленность и сельское хозяйство. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства региона Хасан Хакимов.

"Стадия инвестирования еще не начата, ведутся переговоры. Инвесторы из Саудовской Аравии изучают потенциал, их интересуют туризм, промышленность и сельское хозяйство. Ориентировочно инвестирование начнется в 2018 году, и мы предполагаем, что речь идет о проектах на десятки миллионов долларов", - сказал он.

Хакимов также отметил, что на курорте "Ведучи" реализуется проект гостиничного комплекса за счет средств инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Завершить строительство объекта планируется в 2019 году.