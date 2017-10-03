Власти: программа развития СКФО акцентирована на реальный сектор экономики

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (СКФО) до 2025 года позволит привлечь инвестиции в реальный сектор экономики и повысить туристический поток в регионы. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители власти северо-кавказских регионов.

"Акцент сделан на развитии реального сектора экономики, чтобы через это решать вопрос безработицы, формирования собственного налогового потенциала, инвестиционного климата - через инструменты региональных корпораций развития и инструмент "Корпорация развития Северного Кавказа", - сказал ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Второй этап госпрограммы реализуется с 2017 по 2020 годы и нацелен более на экономическое развитие, нежели на социальную поддержку. Федеральные вливания до 2020 года, согласно паспорту программы, составят почти 55 миллиардов рублей, из них в 2017 году - около 13,7 миллиарда рублей.

К концу этого периода планируется создать более 6 тысяч рабочих мест, объем инвестиций на реализацию крупных инвестпроектов составит 51,1 миллиарда рублей.

Зеленый свет инвесторам

Программа дает зеленый свет российским и зарубежным инвесторам, убежден первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, депутат от Кабардино-Балкарии Адальби Шхагошев. "Такая опека федерального уровня - это, прежде всего, серьезный сигнал для инвесторов как внутри страны, так и за рубежом, - сказал он ТАСС. - Ведь если на Северный Кавказ идут федеральные деньги, если создается инфраструктура, то это означает, что бизнес, инвестиции тоже придут".

По его словам, бизнес может рассчитывать на высокую безопасность в регионах округа. "На мой взгляд, сейчас очень серьезно нужно работать именно над инфраструктурой, в целом над имиджем регионов Северного Кавказа", - добавил Шхагошев.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов считает, что создание новых производств и объектов инфраструктуры сдерживали сложности доступа инвесторов к кредитным ресурсам. "Новая методика, предложенная при реализации госпрограммы, дает возможность привлечь значительные бюджетные средства, которые, в свою очередь, для банков и внешних инвесторов служат сигналом, что в эти проекты можно и нужно вкладываться", - сказал ТАСС Темрезов.

Поддержка инвестиционных проектов

Госпрограммой предполагается выделение средств на поддержку ключевых инвестиционных проектов в регионах, в основном, в сферах промышленности и сельского хозяйства. В Дагестане до конца этого года около 500 миллионов рублей пойдет на три проекта, рассказал ТАСС вице-премьер республики, министр экономики и территориального развития региона Раюдин Юсуфов.

"В 2017 году Дагестану по подпрограмме выделят почти 1,5 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие, на развитие непосредственно экономики из этой суммы - 500 миллионов рублей, - уточнил собеседник агентства. - Мы поддерживаем завод по производству гипса и сыпучих строительных материалов "Матис" и два предприятия по строительству теплиц - "Югагрохолдинг" и "Агромир". В первом случае у теплицы есть артезианская скважина, то есть тепло будет обеспечиваться за счет геотермальных вод", - сказал Юсуфов.

"Ставропольским краем для участия в госпрограмме в 2018 году заявлены два инвестиционных проекта на получение господдержки. Общая стоимость проектов составляет 1,5 миллиарда рублей", - сообщил во вторник ТАСС министр экономического развития края Валерий Сизов.

По его словам, один проект предусматривает строительство завода для производства прицепной техники, что позволит на 2% сократить дефицит прицепной техники в России. Второй проект - строительство тепличного комплекса по производству томатов на базе инновационного оборудования.

В Карачаево-Черкесии, по словам Темрезова, на 2018 год планирует заявить в программу три проекта общей стоимостью более 2,2 миллиарда рублей. А в этом году в нее включены проекты на 2,7 миллиарда рублей - посадка садов интенсивного типа, строительство аграрного парка и первого в регионе логистического центра, возведение канатной дороги и гостиничного комплекса, уточнил глава республики.

Привлечение туристов

Программа предполагает рост от года к году количества туристов, посетивших курорты СКФО. Так, в 2017 году их число составит около 522 тысяч человек, а по итогам 2020 года - 837 тысяч отдыхающих, следует из паспорта.

"Должны быть созданы специальные команды, в том числе для развития туризма. Профессионалам необходимо выезжать за рубеж, получать опыт организации. Они должны знать иностранные языки, быть образованы с точки зрения маркетинга. Только тогда можно будет добиться успеха", - отметил Шхагошев.

Глава Карачаево-Черкесии отмечает взаимосвязь реализации некоторых проектов с турпотоком. "Возведение той же канатной дороги и гостиничного комплекса создает именно те условия, которые позволяют увеличить туристический поток", - заметил Темрезов.

В Дагестане за счет средств подпрограммы по развитию республики власти планируют решить социальные вопросы, в том числе с переселением в регион более 600 российских граждан из сел Храх-Уба и Урьян-Уба в Азербайджане. Проблема уйдет из повестки в 2018 году, сказал Раюдин Юсуфов.