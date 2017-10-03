КСК и КРСК перешли под управление Министерства РФ по делам Северного Кавказа

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа и "Курорты Северного Кавказа" перешли под управление Министерства РФ по делам Северного Кавказа, которому переданы права акционера обеих организаций. Соответствующие постановления правительства РФ опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Наделить Министерство РФ по делам Северного Кавказа полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" (г. Ессентуки), 100% акций которого находится в федеральной собственности", - говорится в постановлении правительства РФ от 29 сентября.

"Наделить Министерство РФ по делам Северного Кавказа полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", находящихся в федеральной собственности", - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, Минкавказ ежегодно до 10 марта будет предоставлять в Министерство экономического развития РФ отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями КРСК.

"Было подписано распоряжение, что нам эти два института ("Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорты Северного Кавказа" - прим. ТАСС) нам, министерству, передали в управление. До этого управлял Внешэкономбанк и Министерство экономического развития РФ. Сейчас мы становимся теми, кто не только формирует политику, но и отвечает за ее реализацию, потому что было так, что мы определяли политику, а реализовывали другие", - прокомментировал ТАСС изменения в управлении организациями Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.