КСК и КРСК перешли под управление Министерства РФ по делам Северного Кавказа

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа и "Курорты Северного Кавказа" перешли под управление Министерства РФ по делам Северного Кавказа, которому переданы права акционера обеих организаций. Соответствующие постановления правительства РФ опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Наделить Министерство РФ по делам Северного Кавказа полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" (г. Ессентуки), 100% акций которого находится в федеральной собственности", - говорится в постановлении правительства РФ от 29 сентября.
"Наделить Министерство РФ по делам Северного Кавказа полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", находящихся в федеральной собственности", - говорится в тексте постановления.
Согласно документу, Минкавказ ежегодно до 10 марта будет предоставлять в Министерство экономического развития РФ отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями КРСК.
"Было подписано распоряжение, что нам эти два института ("Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорты Северного Кавказа" - прим. ТАСС) нам, министерству, передали в управление. До этого управлял Внешэкономбанк и Министерство экономического развития РФ. Сейчас мы становимся теми, кто не только формирует политику, но и отвечает за ее реализацию, потому что было так, что мы определяли политику, а реализовывали другие", - прокомментировал ТАСС изменения в управлении организациями Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.