Общежитие в Ардоне в Северной Осетии отремонтируют впервые за 37 лет после жалоб жильцов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил провести капитальный ремонт в общежитии в городе Ардоне после жалоб жильцов здания, которое не ремонтировали последние 37 лет.
"Начните ремонт уже с начала нового года и скажите людям о точных сроках, когда он завершится, чтобы они знали", - сказал Битаров во вторник, на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства республики, после того, как было показано видеообращение жильцов общежития. Как выяснилось в ходе совещания, в общежитии по улице Комарова находится в настоящее время 45 жилых помещений. Ремонт здания не проводился с 1980 года.
Также глава Северной Осетии поручил включать общежития в программу переселения из ветхого жилья. "Ели программа будет продолжена, то будем включать в нее общежития и переселять оттуда людей. Со своим бюджетом мы не сможем это сделать", - отметил Битаров.