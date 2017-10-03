Глава Северной Осетии потребовал дать отопление раньше срока из-за резкого похолодания

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров потребовал начать отопительный сезон на две недели раньше положенных сроков, передает корреспондент ТАСС.
"Когда человеку холодно, то при чем тут правила. Надо дать отопление. В детских садах и школах хотя бы включите", - сказал глава на совещании с главами муниципальных образований и кабмином республики.
Как сообщал ранее ТАСС, власти Северной Осетии направили в этом году на подготовку к отопительному сезону более 400 млн рублей, готовность в настоящее время составляет 81%.
"Подготовка к осенне-зимнему периоду в Северной Осетии подходит к завершению. Общий процент выполнения работ в районах республики, в том числе города Владикавказ, составил 81%. Выполнены необходимые работы на водопроводных, канализационных и электрических сетях", - сообщили в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики республики.