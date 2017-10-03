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Стратегия развития туризма в СКФО будет основана на конкурентных преимуществах регионов

В стране
3 октября, 22:15 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 3, октября. /ТАСС

В Минкавказе отметили, что при разработке Стратегии также будет учитываться "лучший мировой опыт"

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ЕССЕНТУКИ, 3 октября. /ТАСС/. Конкурентные преимущества регионов будут заложены в основу Стратегии развития туризма Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года. Ее разработка обсуждалась во вторник на заседании межведомственной рабочей группы при Минкавказе России, сообщает пресс-служба министерства.

"В рамках разрабатываемой Стратегии мы планируем выявить главные конкурентные преимущества северокавказских регионов, определить центры и направления развития туризма, проанализировать российский и мировой лучший опыт и составить картину будущего для этой отрасли. Это позволит сконцентрировать усилия на развитии наиболее перспективных дестинаций как со стороны государства, так и для бизнеса" - отметила заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

На заседании обсудили дорожную карту для определения и выбора якорных направлений в каждом из семи субъектов СКФО, а также критерии мониторинга и сбора информации для разработки Стратегии развития туризма в СКФО. В течение октября рабочая группа проведет выездные экспертные сессии в регионах СКФО, изучит предложенные туристические программы и действующие маршруты, а также социально-экономическое обоснование развития данных территорий.

Выявленные направления в сегментах горноролыжного, этнографического, сельского, гастрономического и событийного, а также морского, круизного, пляжного, экологического и делового видов туризма Северо-Кавказского федерального округа планируется поднять до эталонных образцов международного уровня. Итогом станет перечень мероприятий, позволяющих сконцентрировать ресурсы вокруг интенсивного развития главных направлений для федерального округа.

Финальным мероприятием перед презентацией в правительстве РФ станет сессия на площадке разработчика стратегии - Финансового Университета при правительстве РФ, которая пройдет в ноябре с участием экспертов отрасли и представителей регионов.

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