Дальневосточная генерирующая компания начала отопительный сезон для ФГУП "Дальневосточное"

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в группу "РусГидро") и ФГУП "Дальневосточное", одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Дальнего Востока, подписали соглашение о реструктуризации долга предприятия перед энергетиками, после чего энергокомпания начала подачу тепла на объекты должника, сообщает в среду пресс-служба "РусГидро".

"АО Дальневосточная генерирующая компания и ФГУП "Дальневосточное" удалось договориться об условиях реструктуризации долга за тепловую энергию, потребленную сельхозпроизводителем в 2016 и 2017 годах. Соответствующее соглашение подписано сторонами 3 октября. <...> По условиям соглашения ФГУП "Дальневосточное" обязано выплатить 35 млн руб. энергетикам за долги прошлых лет, а также обеспечить 100%-ю оплату текущего потребления в отопительном сезоне 2017-2018 годов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ДГК ТАСС пояснили, что подача тепла на объекты предприятия началась 4 октября после заключения соглашения.

Согласно документу, долг должен быть выплачен частями с октября 2017 по март 2018 года. Помимо этого, сельхозпредприятие будет обязано заплатить пени, начисленные за просрочку платежей, и внести плату за рассрочку, что компенсирует дополнительные расходы, которые понесла ДГК, заплатив проценты банкам по кредитам, привлеченным для покрытия кассового разрыва в размере долгов ФГУП "Дальневосточное".

Ранее ТАСС сообщал, что из-за долга в 35 млн руб. энергетики отказались начинать отопительный сезон для сельхозпредприятия до тех пор, пока не будет решен вопрос с выплатой долга.

ФГУП "Дальневосточное" - крупнейший тепличный комбинат Приморья и одно из крупнейших сельхозпредприятий Дальнего Востока. Основное направление его деятельности - производство овощей, а также молока и молокопродуктов.