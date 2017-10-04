В Дагестане для лакского населения построят мосты, газопроводы, дороги, школы и больницы

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Новые дороги, газопроводы, мостовые переходы, школы, детские сады и больницы построят в Дагестане в рамках программы переселения лакского населения до 2025 года. Общая сумма затрат составит порядка 12,4 млрд рублей, говорится в материалах правительства региона, опубликованных на официальном сайте.

"Цели программы - завершение переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства с созданием необходимой инфраструктуры, <…> создание полноценной среды проживания для каждого человека, превращение данной территории в экономически устойчивый район Дагестана. <…>. Сроки реализации - 2018-2025 годы (реализуется в один этап). Общая сумма затрат на 2018-2025 годы составляет 12 376 517,89 тыс. рублей (в том числе около 9,4 млрд рублей - средства федерального бюджета, около 1,4 млрд рублей - республиканского бюджета Дагестана, порядка 1,6 млрд рублей - из внебюджетных источников)", - говорится в тексте постановления об утверждении государственной программы.

По данным правительства региона, в общей сложности планируется переселить 664 семьи численностью 2656 человек, построить 664 дома, учреждения дошкольного образования, объекты здравоохранения, культуры. Для создания во вновь образуемых девяти населенных пунктах необходимой инфраструктуры также предстоит построить электрические сети с подстанций, газопровод протяженностью 80 км, сети водоснабжения, более 135 км дорог, мостовые переходы, канализационные сети.

Лакское население Новолакского района переселяют на новое место жительства в соответствии с законом РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Всего в 1992-2017 годы на мероприятия по переселению лакского населения было направлено 8,2 млрд рублей. Однако из-за недостаточного финансирования из федерального бюджета сроки завершения мероприятий по переселению переносились, а сами мероприятия до настоящего времени не выполнены.