Участок дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар в Коми введен на год раньше срока

СЫКТЫВКАР, 4 октября. /ТАСС/. Стратегическая для Республики Коми, Ненецкого автономного округа (НАО) и всего российского севера дорога Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар продлилась на еще один отрезок в 34,5 км - введен в эксплуатацию после масштабной реконструкции участок Малая Пера - Ираель. Он позволит связать с "большой землей" отдаленные и труднодоступные северные территории Коми, сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

"Это современная и безопасная дорога. Благодарю всех, кто принимал участие в строительстве и выполнил свою работу качественно, на высоком профессиональном и технологическом уровне на год раньше срока", - приводит пресс-служба слова главы Коми Сергея Гапликова.

Новая дорога позволит развить дополнительную инфраструктуру отдаленных северных территорий Коми, сократить временные и финансовые затраты при перевозке грузов, увеличить грузооборот, подчеркнул руководитель республики.

Совместно с главой региона официальный старт движению транспорта по новому участку дали заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов, гендиректор компании "ДСК "Автобан" Алексей Андреев и исполнительный директор дирекции инфраструктурных проектов департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Алексей Шевченко.

По словам Прончатова, объект является уникальным не только для республики, но и для страны. "Обычно дороги, построенные в рамках концессии, а их уже немало в России, являются платными для водителей. Участок дороги, который мы сегодня принимаем, уникален тем, что он будет бесплатным для пользования. Этот опыт в будущем может быть распространен на другие субъекты Российской Федерации", - приводит пресс-служба его слова.

Участок дороги в 34,5 км реконструирован в рамках концессионного соглашения с компанией "Дорожная концессия", заключенного на 11 лет. В настоящее время строится участок Ираель - Каджером длиной 45,6 км, его планируется завершить в 2019 году. Ввод участков Малая Пера - Ираель и Ираель - Каджером обеспечит круглогодичную автомобильную связь с 11 муниципалитетами Коми, а также соединит административные центры Коми и НАО.

Трасса в Арктику

Строительство дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар является самым значимым проектом дорожной отрасли Коми, который реализуется с 1998 года. До 2015 года было построено 186 км, затраты составили 6 млрд рублей исключительно из бюджета Коми (со стороны Нарьян-Мара дорога строится частично на средства федерального бюджета - прим. ТАСС).

Для скорейшего завершения стройки в июле 2015 года было заключено концессионное соглашение между Дорожным агентством Коми, компанией "Дорожная концессия" и Газпромбанком о строительстве 80 км дороги на участках Малая Пера - Ираель и Ираель - Каджером с последующей их эксплуатацией на бесплатной основе. Власти Коми рассчитывали к концу 2018 года обеспечить круглогодичное сообщение с Печорой (пять муниципалитетов Коми, в том числе Печора, не имеют круглогодичного автомобильного сообщения с центром региона). Помимо этого, необходимо дополнительно реконструировать участок Кабанты Вис - Малая Пера (23 км).

Дорога Сыктывкар - Нарьян-Мар является стратегической и для арктических регионов, она соединяет удаленные территории и проходит через основные промышленные центры Коми и НАО.