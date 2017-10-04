В школах Орловской области прошли уроки по гражданской обороне

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ТАСС, 4 октября. Сотрудники МЧС провели во всех школах Орловской области открытые уроки, посвященные 85-летию создания гражданской обороны, сообщает региональный главк МЧС.
"Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности - одно из масштабных мероприятий празднования Дня гражданской обороны, которой 4 октября исполнилось 85 лет. Цель урока - повысить уровень культуры безопасности жизнедеятельности, а также закрепить с учениками теоретические знания по учебной дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России помогли школьникам разобраться в порядке действий при различных чрезвычайных происшествиях, а также при получении сигналов гражданской обороны.
4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено "Положение о противовоздушной обороне территории СССР", с которого и началось создание системы гражданской обороны страны.