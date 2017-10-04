Хлеб и гречишный мед могут стать гастрономическими брендами Орловской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Орловской области до конца 2017 года выберет гастрономические бренды региона в рамках развития туристического кластера, на этот статус, в частности, претендуют орловский хлеб и гречишный мед, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Орловский ржаной хлеб еще в советские годы производился в больших объемах и в таком качестве, что экспортировался в зарубежные страны, в том числе в США. Со временем рецептура хлеба изменилась, и сейчас речь идет о бренде не только как о наименовании продукта, но и о возрождении традиционной технологии производства. В ней использовалась, например, патока, изготовленная из сахарной свеклы. Востребованность этого ингредиента хлебокомбинатами простимулирует развитие производства и переработки сахарной свеклы", - сообщил руководитель управления пресс-службы правительства Орловской области Сергей Тюрин.

По данным правительства региона, Орловская область входит в тройку регионов-лидеров Центрального федерального округа по посевным площадям гречихи, и с этим непосредственно связано развитие пчеловодства.

"Гречишный мед - еще один претендент на получение статуса гастрономического бренда. Это ценный продукт, который используется и в кондитерской промышленности, и в народной медицине. Орловский мед пользуется большим спросом далеко за пределами региона, и различные ярмарки, организованное посещение пасек могут привлечь дополнительный поток туристов", - сказал Тюрин.

Формирование туристического кластера в Орловской области началось в 2016 году, якорным резидентом является "Туристический многофункциональный комплекс "ГРИНН". В числе партнеров - Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева, музей коллекционных кукол, а также ряд туроператоров, баз отдыха, ресторанов и кафе. Турпоток в Орловской области за 2016 год составил 342 тыс. человек. Согласно стратегии развития туристического кластера до 2025 года, ежегодный прирост количества посещений Орловской области должен составлять 8%.