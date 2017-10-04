Власти Кубани подписали соглашение с Росрыболовством о поддержке в разведении ценных рыб

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Администрация Краснодарского края в рамках 19-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017" подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по рыболовству в сфере воспроизводства ценных промысловых видов рыб и развития товарного рыбоводства. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.
"Подписи в документе поставили губернатор Вениамин Кондратьев и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Соглашение направлено на решение ряда вопросов, связанных с воспроизводством ценных промысловых видов рыб и развитие товарного рыбоводства на территории края", - отмечается в сообщении.
По словам Кондратьева, совместная работа с Росрыболовством позволит решить многие задачи, в том числе по расчистке русел рек и лиманов, что необходимо для воспроизводства рыбы.
"Если у нас будет достаточно сырья, мы сможем наладить рыбную перерабатывающую промышленность. Это огромный рывок для районов Азовского побережья - новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет, а самое главное - изменение качества жизни жителей этих территории", - процитировали в пресс-службе Кондратьева.
Треть всей добываемой рыбы в российской акватории Черного и Азовского морей приходится на Краснодарский край. Товарным рыбоводством в регионе занимается больше 500 предприятий, которые производят около 20 тыс. тонн рыбы. В 2016 году кубанские предприятия выловили 34 тыс. тонн рыбы, вырастили в море 130 тонн мидий и устриц.
Ранее сообщалось, что запасы ценных видов рыб в Азовском и Черном морях снизились с 2006 по 2016 год в десятки раз. В частности, промысловый запас судака снизился почти в 20 раз - с 7 тыс. тонн в 2006 году до 350 тонн в 2016 году. Запас пеленгаса снизился более чем в 30 раз - с 41 тыс. до 1,2 тыс. тонн.
Одной из мер по восстановлению промысловых запасов будет выпуск в лиманы в этом году более 11 млн мальков белого толстолобика и белого амура, выращенных в рыбоводных хозяйствах. По подсчетам ученых, необходимо ежегодно выпускать в лиманы 7 млн особей белого толстолобика и более 15 млн особей белого амура.